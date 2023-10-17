شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: المخزون الاستراتيجى لأدوية الصدر آمن بالمستشفيات.. وتصرف مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة المركزية للشؤن الصدرية بوزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا مراجعة المخزون الاستراتيجى من أدوية الأمراض الصدرية في المستشفيات، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى آمن والمستشفيات متوفر بها الأدوية وتصرف للمريض في العيادات الخارجية بالمجان، مضيفا أن هناك توفيرا كامل للأدوية خاصة المتعلقة بالحالات الطارئة والحرجة.

وأضاف الدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة المركزية للشؤن الصدرية بوزارة الصحة والسكان أنه يتم تخصيص وحدات للترصد فى المستشفيات وذلك للكشف عن إصابات الأنفلونزا الموسمية والتحورات الفيروسية المختلفة أو ما يستجد من فيروسات تنفسية .

وأشارإلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، فى 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التى تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفى أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.