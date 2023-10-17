شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: جولات ميدانية لمتابعة حضور الطلاب وانتظام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية أن هناك جولات ومتابعات يومية لمتابعة حضور وانتظام الطلاب والدراسة فى جميع الصفوف الدراسية، مشددة على أن الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانونا سيتم إنذاره وفى حالة عدم الانتظام سيتم فصله ومنحه أحقية إعادة القيد مرة أخرى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.