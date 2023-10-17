شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تواصل العمل فى القناطر الجديدة لتحسين الرى فى 1:60 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والري العمل على تأهيل وإحلال وصيانة المنشآت المائية، حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية لتحسين أعمال الرى في زمام 1.60 مليون فدان.

وتعتبر قناطر ديروط" الحالية من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوي إسماعيل منذ أكثر من 151 عاما ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، و تقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر سبعة ترع فرعية ، ويتم الان انشاء قناطر جديدة بديلة عن القديمة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية القناطر الجديدة.

1- تحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة".

2-توفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .

3- المشروع يشتمل على إنشاء 7 قناطر هي "فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية" .

4- تم إنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل منظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه ل 45 موقع بنطاق المشروع.