يضم 100 سرفيس ونظام للدخول والخروج.. كيف طورت "الجيزة" موقف ناهيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت محافظة الجيزة، إنه موقف سرفيس ناهيا المطور، من ضمن منظومة الجيزة لتطوير جميع الساحات، وتم افتتاحه منذ عدة أيام، ويضم 100 ميكروباص داخلي وأقاليم.

وأضافت صفحة محافظة الجيزة عبر يوتيوب، أن الموقف يخدم العديد من الأماكن منها، أرض اللواء، وبولاق، وامبابة، والوراق.

وأوضحت، أنه يوجد تواجد مستمر لجهاز السرفيس بالجيزة على مدار الساعة بالموقف؛ لضبط الموقف والتأكد من جاهزيتها دائمًا لاستقبال المواطنين، ويوجد بوابات ونظام يختص بدخول السيارات وخروجها من الموقف بشكل منتظم.

وأشارت إلى، أنه تم دخول جميع السيارات داخل الموقف حتى لا يحدث ازدحام مروري بالخارج مثلما كان يحدث سابقًا، ويتم متابعة الموقف بصفة مستمرة؛ للتأكد من الانضباط وانسيابية الحركة المرورية، وكل سيارة بالموقف يكون لها الدور الخاص بها لتحميل الركاب.

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