شكرا لقرائتكم خبر عن المندوب الصيني لدى مجلس الأمن: قلقون وندعو إسرائيل لوقف العقاب الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، تشانج جونج، لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وذلك عقب إفشال المجلس مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار بغزة. وقال تشانج جونج: "ندعو لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، ونعرب عن قلقنا بشأن قرار إسرائيل محاصرة قطاع غزة". وأضاف المندوب الصيني: "ندعو إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة، وحماية المدنيين يجب أن تكون أولوية لجميع الأطراف".

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