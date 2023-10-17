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المندوب الصيني لدى مجلس الأمن: قلقون وندعو إسرائيل لوقف العقاب الجماعي

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القاهرة - سامية سيد - دعا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، تشانج جونج، لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وذلك عقب إفشال المجلس مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار بغزة.

وقال تشانج جونج: "ندعو لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، ونعرب عن قلقنا بشأن قرار إسرائيل محاصرة قطاع غزة".

وأضاف المندوب الصيني: "ندعو إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة، وحماية المدنيين يجب أن تكون أولوية لجميع الأطراف".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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