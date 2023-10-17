شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. طفرة بالمخصصات المالية لتوفير المواد البترولية بسعر مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العام المالي الجاري والذى بدأ أول يوليو 2023، أكبر معدل زيادة في مخصصات دعم المواد البترولية على مدار 5 سنوات ماضية، حيث بلغ 119 مليارا و 419 مليون جنيه، مقابل 58 مليارا 94 مليون جنيه العام المالي السابق، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.

وفي هذا الصدد، نرصد معدلات الزيادة في مُخصصات الدعم الموجه للمواد البترولية علي مدار 5 سنوات:

1- السنة المالية 2019/2020 خصص لها 18 مليارا و677 مليون جنيه

2- السنة المالية 2020/2021 خصص لها 18مليارا و913 مليون جنيه

3- السنة المالية 2021/2022 خصص لها 59 مليارا و829 مليون جنيه

4-السنة المالية 2022/2023 خصص لها 58 مليارا و94 مليون جنيه

5- السنة المالية 2023/2024 مخصص لها 119 مليارا و419 مليون جنيه

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا""سداد القروض " وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.