شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حاجات لازم تعملها حال تعرضك للعقر من كلب أو فأر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إن مرض داء الكلب من أخطر الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان، كما تصيب جميع الحيوانات ذوات الدم الحار وبالأخص آكلات اللحوم، ويؤثر على الجهاز العصبي مسببا الموت السريع، مشيرة إلى ضرورة اتباع 7 إجراءات فى حالة التعرض للعقر أو الخدش من كلب أو قط أو فأر أو أى حيوان قد يكون حامل للفيروس، وهى:

1- يجب غسل الجرح مكان العقر أو الخدش فورا بالماء الجاري والصابون .

2- تطهير الجرح ووضع مرهم مضاد حيوى ( الجرح لا يتم خياطته).

3- تغطية الجرح بضماده نظيفة.

4- الذهاب فورا لأقرب مستشفى .

5- الحقن بالمصل الواقى: يتم إعطاؤه مباشرة للأشخاص الذين تعرضوا للعقر فى منطقة الوجه أو الرقبة مع مراعاة أن المصل يجب إعطاؤه فى خلال 2- 3 ساعة من العض.

6- الحقن باللقاح Active Immunization: لا بد من إعطاء اللقاح للأشخاص بمجرد تعرضهم للعض أو حتى الخدش فى اليوم 0 و3 و7 و14 و28 .

7- التطعيم بحقنة ضد التيتانوس.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الحيوانات قد تتسبب فى نقل المرض، منها: الفئران وخاصة الفئران الجبلية، القطط، الحمار، البقرة، الجاموس، الحصان، الخفاش، وهو الأكثر نقلا للمرض، القرد، الذئب.

ويحتفل العالم، فى يوم 28 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمى لداء الكلب أو ما يُعرف بالسعار.