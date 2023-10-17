شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تنخفض لـ28 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 21 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وننشر تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 21 أكتوبر 2023 كما يلى:

الثلاثاء 17 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

الأربعاء 18 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

الخميس 19 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

الجمعة 20 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

السبت 21 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة