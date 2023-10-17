شكرا لقرائتكم خبر عن 15 رمزا انتخابيا لمرشحى الرئاسة.. والاختيار بأسبقية الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة، الذين تم قبول أوراقهم، كما حددت اليوم الثلاثاء لتلقي اعتراضات المرشحين والتي تم تحديدها وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وبشأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

ووفقا للجدول الزمني والإجرائي أعلنت الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية ، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة.، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.