شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الانتخابية للسيسى تلتقى خبراء وممثلى الاتحادات والنقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الجملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، نشاطًا مكثفًا بمقر الحملة بالقاهرة، حيث استقبلت عددًا من الوفود الرسمية والخبراء، والتى شملت الدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادى ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعدد من الخبراء وممثلى الاتحادات النوعية والنقابات العمالية (النقابة العامة للبنوك والتأمينات-الاتحاد العام للغرف التجارية).

كما أجرت لقاء مفتوحًا مع ممثلى المصريين فى الخارج من 16 دولة عبر تطبيق "زوم".

ورحب المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى والمستشار القانونى للحملة، بممثلى الوفود، مثمنًا دورهم الريادى والتنموى بشكل عام، ودورهم فى دعم المرشح الرئاسى بشكل خاص.

وأكد ممثلو الوفود دعمهم المطلق للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، انطلاقًا من تقديرهم للدور الذى يقوم به المرشح كلى كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.