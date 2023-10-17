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92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات سرقة المواطنين في الشوارع

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة  متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة  متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف.

 

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة  متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة  متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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