شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات سرقة المواطنين في الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف. وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف.

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