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طعنة نافذة في الصدر.. تفاصيل مقتل عامل بسكين زميله بالزيتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس عامل مقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله بالزيتون.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه 25 سنة يعمل في أحد المقاهي، ويسكن برفقة زميله في العمل بشقة مستأجرة في الزيتون، ويوم الواقعة نشبت مشادة بينهما بسبب خلافات العمل.

أضافت التحقيقات أن المشادة بين المتهم 28 سنة والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، واستل المتهم سكينًا من المطبخ وسدد طعنة نافذة لزميله في الصدر فأودى بحياته.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمه لذويه لدفنه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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