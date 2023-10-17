طعنة نافذة في الصدر.. تفاصيل مقتل عامل بسكين زميله بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس عامل مقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله بالزيتون.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه 25 سنة يعمل في أحد المقاهي، ويسكن برفقة زميله في العمل بشقة مستأجرة في الزيتون، ويوم الواقعة نشبت مشادة بينهما بسبب خلافات العمل.

أضافت التحقيقات أن المشادة بين المتهم 28 سنة والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، واستل المتهم سكينًا من المطبخ وسدد طعنة نافذة لزميله في الصدر فأودى بحياته.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمه لذويه لدفنه.