حرارة وبرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 إلى الأحد 22 أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة، خلال تقرير رسمي عن الأسبوع المقبل، أنه سيسود طقس مائل إلى الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت أن حالة الطقس ستكون مائلة إلى البرودة أول الليل وبارد في نهايته.

وبحسب الرسم البياني لدجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع، فإن أعلى درجة حرارة عظمى ستشهدها البلاد 34 درجة مئوية على جنوب الصعيد وأقل درجة حرارة صغرى ستكون 17 درجة مئوية.

وكشفت عن احتمالية سقوط أمطار الخميس المقبل، بحدة من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية.