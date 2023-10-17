طلب إحاطة لاستدعاء وزير التعليم للبرلمان بسبب استبعاد 14 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - نشأت علي

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التدخل السريع لحل مشكلة المعلمين المعتصمين أمام وزارة التربية والتعليم

وذلك بعد استبعاد حوالي ١٤ ألف معلم من كشوف الناجحين في مسابقة ٣٠ ألف معلم بعد اجتيازهم اختبار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتساءل " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أسباب استبعاد هؤلاء المعلمين والمعلمات بعد اجتيازهم الاختبار ؟ مطالباً من الوزير اصدار قرار لتعيين هؤلاء المعلمين لانهاء هذه الأزمة.

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : لماذا سمحت الوزارة لهؤلاء المستبعدين لاستكمال الاجراءات الخاصة بتعيينهم وبعد نجاحهم يتم استبعادهم رغم مشقة السفر ونفقاته المالية التى تكبدوها ؟ وماهى الأسباب الحقيقية التى وراء استبعادهم مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء الوزير للجنة للرد على تساؤلاته.

وكان عدد الناجحين ٢٨ الف معلم ثم اجتيازهم التدريب التربوي والتدريب البدني في الادارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ثم اجبارهم على عمل تدريبات بورغم كل ذلك تم إقصاء ١٤ الف معلم من استلام العمل بدون أي اسباب وهم الآن معتصمون أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الادارية.