بالرقم القومي.. نتيجة القبول المبدئي بمسابقة عمال الأوقاف 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الخاص بمسابقة العمال ٢٠٢٣م ، والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف للعام الثاني ٢٠٢٣م.

وأوضحت في بيان لها، أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي هنا

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تعقد الامتحانات بمركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقاً - في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر القادم للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضًا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.