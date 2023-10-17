شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: 500 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف دفعة أكتوبر 2023م وقدرها 500 ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء، حيث يتم صرف عدد أربع دفعات ربع سنوية ليصل إجمالي الدعم لنقابة السادة القراء 2مليون جنيه سنويًا.

وفتحت وزارة الاوقاف باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الخاص بمسابقة العمال 2023م ، والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023م.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات بمركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقاً - في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر القادم للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضًا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.