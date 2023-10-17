أزمة استبعاد 14 ألف معلم.. وزارة التعليم تصدر بيانا والبرلمان يتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصاعدت أزمة استبعاد 14 ألف معلم من قائمة الناجحين في مسابقة 30 ألف لعام 2022، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم بطلب إحاطة إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، حول هذا الأمر.

يأتي ذلك بعد أن استبعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يقرب من 14 ألف معلم من قائمة الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم لعام 2022، بدعوى عدم اجتيازهم التدريبات.

واتهم عدد من البرلمانيين، الحكومة بعدم الجدية في تعيين المعلمين الجدد، خلال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا أكدت خلاله أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقًا لآليات محددة لانتقاء المعلمين الجدد واجتياز التدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية من قبل اختبارات وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن المسابقة تمت وفقا للقانون والوزارة معنية فقط بالجانب الفني للمعلم.

وأوضحت، أنها نفذت تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات، وحرصت على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.



مصير الراسبين في تدريبات مسابقة 30 ألف معلم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وأوضحت أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.



تحرك البرلمان

ومن جانبه، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير شئون المجالس النيابية، ببحث ما أثاره الأعضاء من مشكلات بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، على خلفية استبعاد عدد من الناجحين، خلال الجلسة العامة، أمس، بعد أن أثار بعض الأعضاء، الأزمة، واتهموا الحكومة بعدم الجدية في تعيين المعلمين الجدد.

ووعد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، باتخاذ اللازم في ضوء ما طرحه أعضاء المجلس من إشكاليات بشأن مسابقة 30 ألف معلم.

طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وطالب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدخل السريع؛ لحل مشكلة المعلمين من المستبعدين كشوف الناجحين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم.



وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسباب استبعاد هؤلاء المعلمين والمعلمات بعد اجتيازهم الاختبار، مطالبًا الوزير بإصدار قرار لتعيين هؤلاء المعلمين لإنهاء هذه الأزمة.

وتساءل النائب أيضًا: لماذا سمحت الوزارة لهؤلاء المستبعدين لاستكمال الإجراءات الخاصة بتعيينهم وبعد نجاحهم يتم استبعادهم رغم مشقة السفر ونفقاته المالية التي تكبدوها؟ وما الأسباب الحقيقية التي وراء استبعادهم، مطالبًا رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان واستدعاء الوزير إلى اللجنة للرد على تساؤلاته.

كان عدد الناجحين ٢٨ ألف معلم؛ ثم اجتيازهم التدريب التربوي والتدريب البدني في الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتابع النائب: ثم تم إجبارهم على عمل تدريبات، ورغم كل ذلك فإنه تم إقصاء ١٤ ألف معلم من استلام العمل دون أي أسباب.