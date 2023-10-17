وزارة الثقافة الفلسطينية تعلق على اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وزارة الثقافة صورة الفنانة الفلسطينية دلال أبوآمنة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلقت:"وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها".

وكانت أعلنت الكاتبة سامية عياش عن اعتقال المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل الإسرائيليين.

ونشرت سامية منشورًا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه:"أنباء عن اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، بعد تحريض من مستوطنين".