محافظ القاهرة: حملات مكثفة بالأحياء للتأكد من تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء بعمل حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها رئيس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما شدد محافظ القاهرة، وفق بيان الثلاثاء، على مراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، شنت أحياء عين شمس، وحلوان، والمعصرة، والوايلي، وروض الفرج، والساحل، والمقطم، والبساتين، والنزهة، والسلام أول، وطرة، حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ "المواطن أولًا" والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.