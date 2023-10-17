تطوير الطريق الدائري.. موعد منع سير الميكروباص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، موعد منع سير الميكروباص والسرفيس على الطريق الدائري تزامنا مع أعمال تطوير الطريق.



وقال مصطفى، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الأصل في الأمر توفير البديل المناسب صديق البيئة قبل منع سير الميكروباص على الدائري.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري أن منع الميكروباص من السير أعلى الدائري سيبدأ مباشرة بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي والتي تشمل 36 محطة سينتهي تنفيذها ويبدأ تشغيلها بنهاية شهر يونيو من العام القادم.

وتابع أنه يتم إنشاء مواقف سرفيس بجوار محطات الأتوبيس الترددي ولكن أسفل الطريق والتي ستستخدم طريق الخدمة السطحي بجوار الدائري.

وأشار إلى أن تطوير الطريق الدائري يتم بشكل متكامل وليس مجرد توسعة الطريق فقط لكنه يضم مشروع الأتوبيس الترددي ومحطات شحنه وطريق الخدمة السطحي ومواقف السرفيس وغيرها.