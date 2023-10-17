توقيع 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت نموذجاً للتعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية، واستطاعت أن توفر البيئة المواتية للمشروعات الصينية في مختلف المجالات الصناعية المستهدفة من الجانبين، منوها بزياراته المتتالية للمنطقة الاقتصادية، والتي شهد خلالها افتتاح عدد من المشروعات الصينية المقامة داخل المنطقة الاقتصادية، معربا عن ترحيبه بإقامة المزيد من المشروعات في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة والمنسوجات وغيرها.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي شهدها مدبولي، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الصينية بكين، مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وشهد مدبولي توقيع خطاب نوايا بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ورئيس مجلس إدارة شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار وليو أيمين، وذلك فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كم2 لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا- مصر، والتي تبلغ 7,3 كم2 وتخطى إجمالي الاستثمارات بها حاجز 2 مليار دولار.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف، باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار، فضلاً عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعي، وكان أولها توقيع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار، وهي تشيشو رئيس مجلس إدارة شركة Xinxing، لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا – مصر .

ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسي لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى .

كما يوفر المشروع 600 فرصة عمل، وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية في أعقاب الاتفاق الذي تم بين وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجيا تشيرو رئيس المجموعة الدولية لتشن شينغ أثناء زيارة الوفد لدولة الصين في مايو الماضي، والذي تم خلالها الاتفاق على إنشاء المشروع.

وجاء ثاني توقيع شهده رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار، مع ليو جو المدير التنفيذي لشركة China Glass، لإقامة مشروع لإنتاج الزجاج المصقول بقدرة 800 طن يومياً، وخط إنتاج الزجاج المدلفن بقدرة 800 طن يومياً، حيث من المتوقع أن يتم إنتاج 243,200 طن من منتجات سلسلة الزجاج المصقول للبناء سنويًا و235,000 طن من منتجات السلسلة المدرفلة للوحدات الكهروضوئية سنويًا، والتي يمكن أن تحقق مبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار .

ويستهدف المشروع تصدير 80% من منتجاته، كما يقام المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قدرها 500 مليون دولار يستطيع من خلالها توفير من 600 إلى 800 فرصة عمل.

وشهد رئيس الوزراء التوقيع الثالث، وهو اتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار مع وليما أو بريس رئيس مجلس إدارة شركة Shandong Tianyi، والتي تهدف لإنشاء مشروع مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة في مصر، باستخدام مياه البحر المركزة أو محلول ملحي من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام، على أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 140 ألف طن من منتجات البروم، داخل المطور الصناعي (تيدا – مصر) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة قدرها حوالي 270 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، كما يستهدف المشروع تصدير 100% من الإنتاج وتوفير 700 فرصة عمل.

من جانبه، عبر وليد جمال الدين، عن سعادته بالنجاحات المستمرة للشراكة مع الاستثمارات الصينية والتي جاءت نتيجة سعي المنطقة الاقتصادية لتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد منها حتى وصلت اليوم إلى 2 مليار دولار، مؤكداً أن هناك مزيدا من المشروعات في الفترة القادمة خاصة في ظل التوسعات التي ستقوم بها شركة تيدا مما يزيد من حجم الفرص والمساحات المتاحة للاستثمارات الصينية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

ولفت إلى أنه تم إتاحة مساحات جديدة للاستثمارات الصينية داخل منطقة غرب القنطرة الصناعية والتي تم توقيع اتفاقيات بشأن إقامة مشروعات بها تخطت 100 مليون دولار كنواة لمجمعات صناعية جديدة في إحدى المناطق الصناعية الواعدة لدى المنطقة الاقتصادية.

وتعد مصر إحدى الدول الواقعة على طريق الحرير البري والبحري والذي تختص أحد خطوطه بربط الصين بالشرق الأوسط وإفريقيا، وتتمثل تلك العلاقة أو تنفيذ المبادرة في ضخ استثمارات صينية بكل دولة وتنفيذ بنية تحتية بشكل يخدم ربط الصين بتلك الدولة.