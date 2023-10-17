مسابقة عمال الأوقاف 2023.. موعد ومقر انعقاد الاختبارات التحريرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت وزارة الأوقاف، موعد ومقر انعقاد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد لعام 2023، والتي تم الإعلان عنها في مارس الماضي.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن المقبولين بشكل مبدئي لأداء الاختبارات التحريرية لمسابقة عمال المساجد لعام 2023، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد الاختبارات التحريرية للمقبولين في مسابقة عمال مسجد لعام 2023، بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال سابقا، في الفترة من الرابع وحتى الـ 28 من نوفمبر المقبل للمتقدمين الأصحاء.

ولفتت إلى أن الاختبارات للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة تعقد في الفترة من 28 من نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر 2023.