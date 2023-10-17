وزير الري: مشروعات حماية الشواطئ بالبحيرة ساهمت في حماية المنطقة الساحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هيئة حماية الشواطئ نفذت عددا من المشروعات لحماية شواطئ محافظة البحيرة الممتدة بطول حوالي 40 كيلومترا، والتي كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية المنطقة الساحلية والاستثمارات القائمة بها، والمتمثلة في الأراضي الزراعية خلف حائط أبوقير البحري والمنشآت الصناعية الهامة، مثل مشروعات الغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء وغيرها، وعدد من المواقع الأثرية مثل طابية العبد بأبي قير.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور سويلم إن من أهم المشروعات التي تم تنفيذها لحماية الشواطئ بمحافظة البحيرة هي عملية تغذية الشاطئ الغربي برشيد بالرمال، وتدعيم حائط أبوقير بطول 1.25 كيلومتر وحائط أبوقير البحري بطول 2.55 كيلومتر، وحماية قرية المعدية وامتداد حائط أبوقير بطول 2 كيلو متر، وحماية الجسر الغربي لمصب النيل فرع رشيد بطول 2 كيلو متر، وإعادة تأهيل حماية طابية العبد بطول 750 مترا، وتدعيم الحائط الغربي برشيد بطول 220 مترا.

وأشار إلى أنه يجري حالياً تنفيذ عملية تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة بطول 2 كيلو متر وبعرض 100 متر وبتكلفة حوالي 32 مليون جنيه؛ لتوفير ممر ملاحي آمن لمراكب الصيد، مع إزالة الترسبات المتراكمة على الجانب الشرقى لبوغاز رشيد والتي تمثل خطورة على مراكب الصيد أثناء حركتها بالبوغاز.

وفي إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" والممول من صندوق المناخ الأخضر، أوضح الوزير أنه قد تم تنفيذ أعمال حماية للمناطق الساحلية المنخفضة بالمحافظة والمعرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية غرب مصب النيل فرع رشيد بطول 6.2 كيلو متر، وبتكلفة 47 مليون جنيه، وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة.