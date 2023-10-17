قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدا

وأوضحت مصادر أنَّه من المقرر أنَّ تناقش القمة مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة.

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل عقد قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدًا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012