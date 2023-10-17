ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ضبطت الأجهزة الأمنية 4 عناصر إجرامية بالإسماعيلية بتهمة الاتجار في الحشيش والأسلحة النارية.

كشفت وزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية أسفرت عن ضبط الآتي:

- ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته (13,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) بدائرة المركز وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار– كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.