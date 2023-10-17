الداخلية: ضبط 12968 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1481 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12968 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 490 قضية في عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.