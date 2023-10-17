بعد 20 واقعة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ببنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية ببني سويف.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف، أفادت بقيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، وعميل مسروقات سيئ النية "له معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 20 واقعة سرقة بعدد من المحافظات، كما أرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.