شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: وصول أول مهمات ﻷبراج الربط الكهربائى مع السعودية من الهند الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى تستقبل أولى المهمات الخاص بأبراج نقل الكهرباء بمشروع الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية قادمة من الهند يوم الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب اﻷبراج.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت فى الانتهاء من أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر، والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الارتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، و من المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025.

وتابع المصدر، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية يعتبر من أكبر و أهم المشروعات بالمنطقة بالكامل فى هذا المجال لكونهما اﻷكبر فى الوطن العربى من حيث القدرات المولدة ، علاوة على أن مصر تضع على رأس أولويتها الفترة المقبل تصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المالمتجددة ممثلةتى تتمتع بها مصر و تعتبر الرياض نقطة انطلاق لهذا الحلم المصرى.