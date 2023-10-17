شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: مرض السكرى من النوع الثانى معظم إصاباته بسبب السمنة والوراثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن مرض السكرى غير معدى، متابعة: "مرض السكرى ليس مرضًا معديًا، كما أن مرض السكري من النوع الثانى ينجم عن عدة عوامل أبرزها السمنة والوراثة".​