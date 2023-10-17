شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتوقيع غرامات فورية على مخالفى تعريفة الركوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في جولة مفاجئة، موقف المريوطية الجديد بين شارعي الهرم والملك فيصل، للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب، وذلك في إطار جولاته اليومية للتواجد الميداني وسط المواطنين والاطلاع على شكواهم والتوجيه بحلها ومتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات الإطار، تابع محافظ الجيزة عمليات استقبال مواقف السرفيس بشارع السودان لحركة المواطنين، وذلك خلال ساعات الذروة للتأكد من توافر سيارات السرفيس بالعدد الكافى، حيث يشهد الموقف كثافة كبيرة من قبل المواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع للمواطنين من المترددين على المواقف للاطمئنان منهم على التزام السائقين بالأجرة التي يتم دفعها لخط السير ومدى رضاءهم وأبرز الشكاوي التي تواجههم، موجهاً ببحثها وسرعة الاستجابة لها.

وشدد "راشد" على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف جهود الرقابة للقضاء على ظاهرة تقسيم خطوط السير وتوقيع غرامات فورية لمخالفات تعريفة الركوب والحفاظ على مستوى نظافة المواقف ودورات المياه والتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة لرفع أى مخلفات بمحيطها ورفع الإشغالات ومنع التعديات لتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمواطنين.

كما شدد المحافظ على تخصيص موظف من إدارة السرفيس لتلقي أي شكاوي للمواطنين داخل المواقف تتعلق بخطوط السير أو من السائقين واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، على أن يتم الدفع بسيارات إضافية لاستيعاب حركة المواطنين خلال فترات الذروة خاصة خطوط الشيخ زايد وأكتوبر وحلوان ودار السلام والمعادى.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء الطالبية والهرم ورئيس هيئة النظافة.