شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى البورصة 69 جنيها للكيلو، والسعر للمستهلك من 76 إلى 78 جنيهًا والأمهات 60 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك بسعر من 70- 71 جنيهًا، والبلدى بسعر 110 جنيهات للكيلو وفى الأسواق بـ 115 جنيها والساسو 97 جنيهًا.

‎أما أسعار أجزاء الدواجن فقد سجل كيلو الأوراك فى الأسواق 85 جنيهًا والأجنحة 55 جنيهًا والدبابيس 95 جنيهًا وتراوح سعر كيلو البانيه من 170- 175 جنيهًا.‎

‎كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن اليوم أنه خلال الفترة من 22/9/2023 حتى 12/10/2023 تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار.

‎وأضاف أن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار وحوالي 103 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار.

‎وأشار القصير إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي المصرى.