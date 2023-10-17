شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 12.5 جنيه
-البطاطس بـ 20 جنيها
-البصل الأحمر و الأبيض بـ 27 جنيه
-الكوسة بـ13 جنيها
-الجزر 25 جنيها
-الخيار بـ 13 جنيه
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه
-الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
-الفلفل الألوان بـ 18 جنيها
-الليمون بـ 28.5 جنيه
-جوافه بـ 15 جنيه
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها
-الموز البلدى 15 جنيها
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