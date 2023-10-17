شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات لتطوير ورصف طرق فى الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الخطة الاستثمارية 2023/2024 للرصف في محافظة الجيزة، إدراج العديد من الطرق الداخلية والخارجية بالمراكز والأحياء ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة، لتيسير حركة المرور والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة، علاوة على ربط المدن ببعضها البعض، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز الطرق والشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام 2023/2024 للرصف والتطوير في محافظة الجيزة.

-تطوير ورفع كفاءة شارع جامعة الدول العربية بطول 2.5 كم بداية من شارع السودان حتى ميدان سفينكس.

-توسعة وتطوير واستكمال رصف طريق طراد النيل من منطقة المسبوكات بطول 4كم.

-تطوير ورفع كفاءة طريق ميدان الكيت كات حتى وزارة الرى بطول 3.5كم.

-تطوير وتوسعة ورصف البر الشرقى والغربى بطريق المريوطية حتى منشية البكارى بطول 2.5كم.

-توسعة ورصف طريق أبو ربع بالبدرشين، بداية من مزلقان أبو ربع حتى تقاطع شارع عباس عناني.

-تطوير ورصف طريق الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين.

-توسعة وتطوير شارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل بمدينة الحوامدية.

-تطوير ورصف طريق 6 أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبرى شبرامنت بطول 1900م بمدينة أبو النمرس.

-رصف وتطوير وتوسعة طريق المنصورية بدءا من تقاطعة مع محور المهندس شريف اسماعيل باتجاه الصليبة بالمنصورية بطول 3كم ومتوسط عرض 30م بمركز ومدينة كرداسة.

-تطوير ورصف طريق ترعة محمود فهمي ببرقاش مبركز ومدينة منشأة القناطر.

-تركيب بلاط الإنترلوك لـ42 شارعاً بمتفرعات طريق مصر أسيوط بنطاق مدينة العياط.

-تركيب بلاط الإنترلوك لـ130 شارعاً بنطاق 9 مناطق بمدينة أوسيم (المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر).