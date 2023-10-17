شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية تطلق فعاليات المنصة الإلكترونية للدعم والمناصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة المرأة العربية، فعاليات المنصة الإلكترونية للدعم والمناصرة حول قضايا المرأة (النسخة الأولى) بعنوان: "الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي" وتستمر على مدار ثلاثة أيام (16-18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) عبر زوم.

يدير الجلسات كل من الدكتورة هند الصوفي الأستاذة بالجامعة اللبنانية - المعهد العالي للدكتوراة في العلوم الإنسانية، والدكتورة جويل أبو فرحات رئيسة المنظمة اللبنانية fiftyfiftylp ، والدكتور فادي شهوان الخبير والمدرب الإعلامي، والدكتورة وديعة الخوري أستاذة مشاركة في كليات التربية في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف.

في كلمتها الافتتاحية رحبت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بالحضور والمحاضرين، كما حيت الشباب المشارك في الحوار، معربة عن سعادتها بمشاركة الشباب العربي من الجنسين مؤكدة على الدور الرئيسي للشباب في بناء مجتمعاتنا العربية.

وأوضحت الهدف من إطلاق المنصة والذي يتمثل في التفاعل والتشاور حول قضايا المرأة والفتاة ونقل الخبرات ومهارات التواصل والمناصرة والتزود بالحجج المطلوبة للدفاع بطريقة مقنعة عن هذه القضايا.

ولفتت أنه على الرغم من النجاح الذي تحققه المرأة في المجالات كافة بما يوحي أنها لا ينقصها شيء، لكن هذا النجاح المبني على نضال متواصل لا يلغي حقيقة وجود صعوبات وعوائق كثيرة تواجه المرأة في المجتمعات العربية وتعرقل تقدمها في الحياة العامة وخاصة في مجال المشاركة السياسية. ومن ثم ينبغي مواصلة العمل الجاد لتذليل هذه العقبات عبر الحوار والحجج القوية المقنعة.

يشارك في المنصة الإلكترونية عدد من الشباب أعضاء وعضوات اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي للمنظمة.