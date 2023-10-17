شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات": توحيد تشريعات الضمان الاجتماعى بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الدول العربية قد خطت خطوات واسعة فى مسيرة دمج الهياكل الإدارية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالتأمين والضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى الرقمنة والتحديث الدائم لوسائلها فى تقديم الخدمة التأمينية وفق المعايير العالمية، مؤكدًا أن جميع الدول الحاضرة لديها القدرة الهائلة على معالجة كافة التحديات التى تواجه نظم التأمين والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال انعقاد الملتقى الفنى للجمعية الدولية للضمان الاجتماعى لليوم الثانى على التوالى بمحافظة الأقصر بعنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعى فى الدول العربية "، تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمشاركة دول "الكويت والبحرين وقطر والسعودية وتونس والجزائر وليبيا وكذلك مشاركة منظمة العمل الدولية وتم استعراض تجاربهم لإصلاح أنظمة التقاعد".

أكد "عوض" على أهمية التجمع الدولى لاستعراض تجارب الدول فى مجال إصلاح المنظومة التأمينية، بالإضافة إلى أهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤى والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية فى الوطن العربى، كما كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تقديرًا للتجربة المصرية فى مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات.