شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه مساء اليوم عن 3 مناطق رئيسية بالقاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 3 مناطق بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب من التاسعة مساء حتى التاسعة صباح الأربعاء، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه بناءً على طلب شركة الصرف الصحى بالقاهرة لأعمال تغيير مسار خط صرف صحى قطر 600مم اسفل كوبرى العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة انه سيترتب على ذلك انقطاع المياه عن مناطق (زهراء مصر القديمة – اسطبل عنتر – خارطة الشيخ مبارك)، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم التالى الاربعاء.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، كما أكدت الشركة انها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125