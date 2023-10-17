شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: أعلنت بشكل واضح تضامننا التام مع موقف مصر بشأن ما يجرى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تواصل جهودها على مسارين هما منع توسع الإشتباكات وضرورة إيصال المساعدات لغزة بسرعة"، مشددًا على أننا "نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان والبلدان الأخرى".

وخلال مؤتمر صحفى مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب في بيروت، قال فيدان: "أعلنت بشكل واضح تضامننا التام مع الموقف المصري بشأن ما يجري في غزة"، معتبرًا أنّه "حان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967".

وأعلن وزير الخارجية التركي أن "وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون غدًا الأربعاء في جدة".

وتابع: "إن مصر ستستضيف قمة لقادة عدد من الدول يوم السبت، لمناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وكان الدبلوماسي التركي قد وصل قبل ظهر اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة تستمر ساعات عدّة، يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين . وكان في استقباله مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير العلي، وسفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولوصوي، وأركان السفارة التركية في لبنان .

وكان قد أكد وزير الخارجية التركي، أن مصر وتركيا بلدان هامان في شرق المتوسط والتعاون بينهم ضروري، موضحا إلى أنه سيتم زيادة التنسيق والتشاور حول الوضع فى قطاع غزة وسنتعاون في هذا الإطار، مشيرا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وهذا ما سيحقق السلام في المنطقة، مضيفا: بدون سلام مع الفلسطينيين لن يكون هناك سلام في المنطقة .

وقبل أيام ، لفت وزير خارجية تركيا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أنه سيتم تفعيل مسار عملية السلام بالتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة. فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري، وجود توافق تام بين مصر وتركيا حول سبل معالجة الأوضاع في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن المشاورات بين مصر وعدد من الشركاء حول جوهر الاحتلال وضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة باقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين .