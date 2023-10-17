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السفارة الأمريكية: واشنطن تعمل مع مصر لحشد الموارد الإنسانية لدعم سكان غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية تعمل مع الحكومة المصرية على التخطيط لحشد الموارد الإنسانية لدعم السكان فى غزة.

وأضافت السفارة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، قام بزيارة الهلال الأحمر المصرى للمساعدة في تعزيز هذه الجهود.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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