شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع القومى لمشتقات البلازما يكشف شروطا خاصة للمتبرعين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
-أن يكون السن من 18 إلي 60 عاما.
-أن يكون الوزن أكثر من 50 كجم.
-أن تكون الحالة الصحية جيدة ولا يعانى الشخص من أمراض مزمنة.
وأضاف المشروع القومى لمشتقات البلازما: يخضع المتبرع للفحص الطبى الشامل وتقييم التاريخ الصحى وتحاليل معملية مجانا للتأكد من سلامته قبل التبرع بالبلازما.
وقال: التبرع بالبلازما ضمن المشروع القومي لمشتقات البلازما؛ هو بغرض تصنيع أدوية هامه وحيوية وليس لها بديل والبلازما هي الجزء السائل من الدم الذى يكون لونه أصفر ويمثل 55% من حجم الدم في جسم الإنسان وتعتبر البلازما التى يتم التبرع بيها هي المادة الخام لتصنيع تلك الأدوية، التى منها ألبومين-الجلوبيولين المناعي – فاكتور 8 لعلاج الهيموفيليا.
وأوضح أن الجسم يعيد تكوين البلازما خلال 48 ساعة، ولذلك علميا يمكن التبرع كل 48 ساعة للشخص.
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