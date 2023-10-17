شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع القومى لمشتقات البلازما يكشف شروطا خاصة للمتبرعين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المشروع القومى لمشتقات البلازما عن الشروط الخاصة بالتبرع بالبلازما والتى تتضمن:

-أن يكون السن من 18 إلي 60 عاما.

-أن يكون الوزن أكثر من 50 كجم.

-أن تكون الحالة الصحية جيدة ولا يعانى الشخص من أمراض مزمنة.

وأضاف المشروع القومى لمشتقات البلازما: يخضع المتبرع للفحص الطبى الشامل وتقييم التاريخ الصحى وتحاليل معملية مجانا للتأكد من سلامته قبل التبرع بالبلازما.

وقال: التبرع بالبلازما ضمن المشروع القومي لمشتقات البلازما؛ هو بغرض تصنيع أدوية هامه وحيوية وليس لها بديل والبلازما هي الجزء السائل من الدم الذى يكون لونه أصفر ويمثل 55% من حجم الدم في جسم الإنسان وتعتبر البلازما التى يتم التبرع بيها هي المادة الخام لتصنيع تلك الأدوية، التى منها ألبومين-الجلوبيولين المناعي – فاكتور 8 لعلاج الهيموفيليا.

وأوضح أن الجسم يعيد تكوين البلازما خلال 48 ساعة، ولذلك علميا يمكن التبرع كل 48 ساعة للشخص.