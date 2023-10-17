شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش الدولي اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات إنسانية إماراتية لقطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

فى غضون ذلك، قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الموقف في قطاع غزة سوف يخرج عن السيطرة في حال قيام إسرائيل باجتياح القطاع، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد سكان القطاع سوف ينتج عنه تزايد مشاعر الكراهية بين الجانبين، موضحة أن هناك بالفعل آلاف من الفسلطينيين الذين لقوا حتفهم بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع والاستخدام المفرط للأسلحة المدفعية من جانب القوات الإسرائيلية.

وتابعت أنه في حال قيام إسرائيل بهجومها البري المرتقب سوف يؤدي ذلك إلى تدمير القطاع بالكامل، موضحة أن العديد من المنشأت التابعة للأمم المتحدة في القطاع والمستشفيات تعرضت لقصف عنيف إلى جانب مقتل العديد من الصحفيين.

وأشارت الجارديان الى أن الجانب الإسرائيلي اعترف بالفعل أنه استهدف مواقع دون توجيه إنذار مسبق خلافا لما كان يحدث قبل ذلك.