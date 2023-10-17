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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بشن حملات على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
كما شدد محافظ القاهرة على مراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وفى هذا السياق قامت أحياء عين شمس، وحلوان، والمعصرة، والوايلي، وروض الفرج، والساحل، والمقطم، والبساتين، والنزهة، والسلام أول، وطرة بحملات مكثفةعلى الأسواق ومنافذ "المواطن أولًا" والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
جانب من الحملة
حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
حملات مكثفة على الأسواق
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