شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بشن حملات على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة علي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء بعمل حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما شدد محافظ القاهرة على مراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفى هذا السياق قامت أحياء عين شمس، وحلوان، والمعصرة، والوايلي، وروض الفرج، والساحل، والمقطم، والبساتين، والنزهة، والسلام أول، وطرة بحملات مكثفةعلى الأسواق ومنافذ "المواطن أولًا" والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.