شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه تعليمات للطلاب بشأن عقد امتحان شهر أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المدارس الالتزام بالتعليمات والتنبيهات لعقد امتحان شهر أكتوبر وهي كالتالي:
- تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفي الجزء المقرر تدريسه خلال ذلك الشهر.
- ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.
- فى حالة المرض على الطالب أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر، أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الأحترازية حيث أنه يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات.
- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).
- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.
- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.
- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.
- على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة به.
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