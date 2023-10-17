شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من النقابة العامة للبنوك والتأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائبة سولاف درويش رئيس النقابة.

وكان فى استقبال الوفد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مقدمًا التحية والترحيب من الحملة بالوفد والزيارة، مؤكدًا على دور النقابة فى نشر الوعى بقرارات المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، واصفًا القطاع المصرفى بالصلابة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، كما أن دورهم فى إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة كان لهما الفضل فى صلابة القطاع المصرفى، فضلا عن أن استراتيجية البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى تعد أحد أقوى الأسباب للمساعدة فى زيادة قاعدة العملاء وزيارة عدد الفروع، والتى تعد أحد ركائز دعم الاقتصاد المصري.

ومن جانبها، أوضحت النقابة أن التوعية بالمشاركة السياسية حق دستورى وواجب وطنى، وأن عملية رفع الوعى بإنجازات الدولة المصرية التى تحققت من القيادة السياسية مستمرة، مؤكدين على دعمهم للمرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسى، انطلاقا من تقديرهم للدور الذى يقوم به المرشح على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.