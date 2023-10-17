شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مشتريات عربية تقود صعود البورصة وسط تداولات تتجاوز 2.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 21319 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 26062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 8919 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 5838 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 5347 نقطة.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يشيد بمستوى التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ماتياس كورمان"، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاوره، في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال.

الوطنية للانتخابات تعلن بدء تلقى اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، على بعضهم البعض، وتستمر فترة الاعتراض حتى غدا الأربعاء.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقا للقانون لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين التى تم إعلانها أمس.

وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 اكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر .

خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب فى أسعار السلع الأساسية

تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب أو جشع من قبل البعض خاصة بعد تطبيق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار لى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

وطبقت المنافذ الجمركية بالموانئ، قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.

السفارة الأمريكية: واشنطن تعمل مع مصر لحشد الموارد الإنسانية لدعم سكان غزة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية تعمل مع الحكومة المصرية على التخطيط لحشد الموارد الإنسانية لدعم السكان فى غزة.

وأضافت السفارة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، قام بزيارة الهلال الأحمر المصرى للمساعدة في تعزيز هذه الجهود.

الإسكان: تنفيذ 100 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل فى مدينة حدائق العاصمة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي ومتوسطى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ورافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع الوحدات، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها لمستحقيها، وكذا الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازى مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات، لتوفير الخدمات للسكان، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، لتكون متنفساً ومتنزها لسكان المشروع.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية، من رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حيث أوضح أن إجمالى عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بالمدينة، 92 ألفا و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم 14277 وحدة منها، كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودى الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواق تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.