جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمواقف السرفيس وتوجيه عاجل بشأن خطوط السير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة مفاجئة، بحسب بيان صحفي، على موقف المريوطية الجديد بين شارعي الهرم والملك فيصل؛ للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب.

وتابع محافظ الجيزة، عمليات استقبال مواقف السرفيس بشارع السودان لحركة المواطنين، وذلك خلال ساعات الذروة للتأكد من توافر سيارات السرفيس بالعدد الكافي، حيث يشهد الموقف كثافة كبيرة من قبل المواطنين.

وحرص المحافظ، على الاستماع للمواطنين من المترددين على المواقف؛ للاطمئنان منهم على إلتزام السائقين بالأجرة التي يتم دفعها لخط السير ومدى رضاءهم وأبرز الشكاوي التي تواجههم موجها ببحثها وسرعة الاستجابة لها.

وشدد راشد، على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف جهود الرقابة للقضاء على ظاهرة تقسيم خطوط السير، وتوقيع غرامات فورية لمخالفات تعريفة الركوب، والحفاظ علي مستوى نظافة المواقف ودورات المياه، والتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة؛ لرفع أي مخلفات بمحيطها ورفع الإشغالات، ومنع التعديات لتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمواطنين، وتخصيص موظف من إدارة السرفيس؛ لتلقي أي شكاوي للمواطنين داخل المواقف تتعلق بخطوط السير أو من السائقين، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، على أن يتم الدفع بسيارات إضافية لاستيعاب حركة المواطنين خلال فترات الذروة خاصه خطوط الشيخ زايد وأكتوبر وحلوان ودار السلام والمعادي.