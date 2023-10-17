كمين المباحث يوقع لص أبراج كهرباء الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة أجزاء من برج كهرباء بالصف جنوب المحافظة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط العالي بدائرة مركز شرطة الصف.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بينت أن عاطلا له معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة وتمكن المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف من ضبطه حال استقلاله سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية.

بتفتيش السيارة تبين أنها مُحملة بـ (15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدي).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها في ارتكاب وقائع السرقة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.