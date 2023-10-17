خلى بالك.. رادار السرعة يلتقط 10 آلاف مخالفة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 53913 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 10987 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و599 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و6 مخالفات موقف عشوائي، و1302 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.