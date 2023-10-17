"هفول عربيتي الأول".. جريمة قتيل لقمة العيش في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شاب في مقتبل العمر خرج كعادته كل يوم بحثًا عن رزق حلال يعينه على أعباء الحياة وتوفير نفقاته المعيشية لكن يد الغدر بددت أحلامه بالعودة إلى أسرته محملا بالخير الوفير وسقط جثة هامدة داخل محطة وقود بمنطقة الهرم.

العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى الهرم جثة شاب مقتولا إثر اعتداء بآلة حادة.

تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم بينت أن المجني عليه "مروان. و." يبلغ من العمر 21 سنة، يرتدي ملابسه كاملة وبجسده طعنة بالصدر.

جهود الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم توصلت إلى مشادة كلامية نشبت بين الشاب العشريني -يعمل كسائق بإحدى شركات التوصيل الخاصة- وسائق اجرة على أولوية وضع الوقود بالسيارة داخل محطة تطورت إلى مشاجرة.

"هفول عربيتي الأول" أتت تلك العبارة صراع السائقين، وأحضر الثاني مفكا حديديا وغرزه في صدر الشاب "مروان" فأرداه قتيلا وفشلت محاولات إنقاذه في المستشفى وتمكن الرائد كريم عليان معاون مباحث الهرم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.