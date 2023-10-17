مخبأة داخل الكتب والملابس.. إحباط تهريب أموال عبر ميناء القاهرة الجوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازتهما مبالغ مالية مخبأة داخل بعض الكتب والملابس بداخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

بمواجهة المتهمان أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.