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المستشار الألمانى يعلن زيارة مصر غدًا لوقف التصعيد فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن  المستشار الألمانى أولاف شولتز، زيارته مصر غدًا لإجراء مشاورات لوقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

 

 

جاء ذلك خلال لقاء شولتز بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

 

 

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التقت بوزير الخارجية سامح شكرى فى القاهرة، وبحثت معه سبل احتواء الأزمة ومواصلة الجهود الرامية لوقف التصعيد على الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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