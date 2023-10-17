شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى يعلن زيارة مصر غدًا لوقف التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتز، زيارته مصر غدًا لإجراء مشاورات لوقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء شولتز بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التقت بوزير الخارجية سامح شكرى فى القاهرة، وبحثت معه سبل احتواء الأزمة ومواصلة الجهود الرامية لوقف التصعيد على الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.

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